Sport

Basketsäsongen över – oklart om Pirates stannar kvar

Svenska basketförbundet har tagit beslutet att avsluta årets elitsäsong på grund av coronaviruset. Vad det innebär för Trelleborg Pirates, just nu på kvalplats i superettan, är ännu oklart. ”Vi vet inte ännu”, säger Olle Lundén på basketförbundet.

Basketförbundet har beslutat att all elitbasket ställs in med omedelbar verkan, till följd av coronaviruset. Beslutet, som kom på torsdagskvällen, innebär att Borås därmed koras till svenska mästare på herrsidan och Luleå på damsidan. Det återstår en omgång av basketligan på damsidan och tre på herrsidan.

Även spelet i serierna direkt under de båda högsta basketligorna stoppas omedelbart och förbundet rekommenderar starkt att distrikten som har hand om all tävlingsverksamhet under eliten också ska stoppa allt spel.