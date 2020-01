Sport

Trelleborgs FF värvar ny målvaktstränare

En Tomas ut, en annan Thomas in. Efter ett år som målvaktstränare i TFF lämnar Tomas Håkansson rollen. I stället plockas Thomas Kozma in från Eskilsminne.

Under lördagen presenterades stabsförändringen. 39-årige Thomas Kozma har under sin spelarkarriär bland annat spelat i Brommapojkarna och i den australiska ligan. De senaste sex åren har han varit målvaktstränare i Helsingborgslaget Eskilsminne IF.